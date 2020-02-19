«Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись, но у меня впервые в жизни настоящая моя Челка!!!!! Как ее правильно уложить и подстричь в этом видео», — написала она.«Перемены тоже нужны», «Вы красавица, Аня, вам и с челкой и без роскошно», «Мне кажется, раньше лучше было», «Не идет», «Очень даже идет», «Очень крутоо», «Вам очень идет, но вы теперь запаритесь, или этому стилисту придется с вами жить», «Замучаешься так каждый раз укладывать», «Можно сразу делать креатин, чтобы она не завивалась», — обсуждают подписчики.А вам нравятся челки? Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!