Анна Нетребко покорила фанатов идеальными ногами и красивым сыном

«Великолепна!!!», «Просто Богиня!!! Ноги просто шик! Не перестаю Вам об этом писать!», «Какая женщина!», «Королева ночи!», «Супер!!! И ножки и фигурка», «Анна, у вас красивые ножки и, поэтому, в короткой юбке - прекрасный образ», «Смело! Не устаю удивляться Вашим образам! Вы самая яркая в Ленте!!!», «Аж дух захватило от такого образа», «Какая Вы роскошная! Ноги! Прекрасная!!!», «Ножки зашибись!», «Ах, эти ножки!!!», «Очень нью-йоркский стиль! Вам идет», «Анна, какая же красавица! светлая, искрометная, манящая, интригующая, настоящая!... ну как можно все это в себе сочетать? Высший пилотаж по внутренней свободе. Восхищаюсь», — обсуждают поклонники образ звезды.

Подросший сын певицы удостоился самых лестных комплиментов: «Какой Тиша уже взрослый, красивый мальчик стал», «Какой же красивый сынок!!! Весь в маму», «Юсиф может быть спокоен, Вы в сопровождении достойного мужчины», «Такой Орел рядом! Можно смело без супруга погулять», «Тиша такой милун, на фото под зонтиком он особенно забавный! Артистичный очень!», «Аннушка! Какая же вы молодец, что за всеми перелетами-гастролями умудрились родить чудесного сынишку большим чувством юмора, как у Вас. Браво !!!», «Тьяго красавчик. Будущий сердцеед».

Фото: instagram