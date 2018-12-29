Анна Хилькевич впервые после вторых родов надела купальник и показала фигуру

Анна Хилькевич недавно вместе с мужем и обеими дочками прилетела зимовать в Таиланд. В теплой стране звезда смогла наконец продемонстрировать, как похудела после вторых родов. Анна выложила в свой микроблог несколько снимков в купальниках.
На одном из них актриса позирует в слитном купальнике и в коротких шортах, а на другом — в бикини, однако прикрывает тело кружевной накидкой. Интересно, Анна все еще комплексует из-за оставшихся лишних килограммов или просто защищается от солнца?
Напомним, не так давно интернет-пользователи заподозрили, что Хилькевич поссорилась с мужем Артуром Волковым и даже готовится к разводу. Дело в том, что Анна долго не публиковала фото и видео с супругом, а раньше делала это гораздо чаще. Но молодая мама опровергла слухи, а затем подписчики посоветовали Анне обращать меньше внимания на недоброжелателей: «Ох и бред люди несут», «Повеселили) Здоровья вашей крутой семье», «Анна, некоторым людям просто всегда нужно что-то говорить», «Люди, не имейте наглости лезть в чужую жизнь», «Анют, представляете насколько скучной была бы ваша жизнь без таких комментаторов» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram