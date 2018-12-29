Анна Хилькевич впервые после вторых родов надела купальник и показала фигуру

Анна Хилькевич недавно вместе с мужем и обеими дочками прилетела зимовать в Таиланд. В теплой стране звезда смогла наконец продемонстрировать, как похудела после вторых родов. Анна выложила в свой микроблог несколько снимков в купальниках.

На одном из них актриса позирует в слитном купальнике и в коротких шортах, а на другом — в бикини, однако прикрывает тело кружевной накидкой. Интересно, Анна все еще комплексует из-за оставшихся лишних килограммов или просто защищается от солнца?