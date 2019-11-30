Анна Хилькевич рассказала о пластических операциях: «Сделала грудь»
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Анны Хилькевич
Поклонники восторгаются внешностью 33-летней актрисы Анны Хилькевич. Звезда сериала «Универ. Новая общага» и мама двоих детей выглядит просто великолепно.
Однако в Сети не утихают споры о пластических операциях, к которым прибегала Анна, но красотка долгое время предпочитала об этом не распространяться. Лишь в шоу Дмитрия Шепелева «Мамки» Хилькевич призналась, что несколько лет назад сделала маммопластику: «Сделала себе грудь. Сейчас хочу просто сохранить то, что есть».
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Ладно)) по поводу моей фигуры и веса, которые так беспокоят некоторых моих подписчиков 🙈😝😂 да, я похудела! На 3-4 кг))) у меня был жуткий энтеровирус, после которого я не ела неделю(!) сейчас я вешу 45 кг-это мой вес до первых родов))) так что, можно считать что я в идеальной форме))) мне почти приятно, что незнакомые мне люди так бдят, что я недобираю вес и мало ем. Но ребят)) можно я сама разберусь? И обойдёмся без этих «добрых» советов? Ведь есть огромное количество тем, кроме моих костей, которые так и хочется перетереть 😂🤷🏼♀️💪🏽 @jumeirahdaralmasyaf
Напомним, Анна Хилькевич замужем за Артуром Волковым. В 2015 году у пары родилась дочь Арианна, а тремя годами позднее — Мария.
Фото и видео: Instagram
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