Анна Хилькевич рассказала о пластических операциях: «Сделала грудь»

Однако в Сети не утихают споры о пластических операциях, к которым прибегала Анна, но красотка долгое время предпочитала об этом не распространяться. Лишь в шоу Дмитрия Шепелева «Мамки» Хилькевич призналась, что несколько лет назад сделала маммопластику: «Сделала себе грудь. Сейчас хочу просто сохранить то, что есть».