Анна Хилькевич примерила озорную прическу и «татуировку» на руке: «Во мне явно спит панк/рок-бейба»
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Фото: Instagram Анны Хилькевич
Поклонники Анны Хилькевич обсуждают ее новый образ.
«Плакала я на ваше техно! Как вам мой образ?)) На удивление мне так комфортно вот в этом вот всем...))) Во мне явно спит панк/рок-Бейба», — написала актриса.
«Детка, ты — конфетка», «Красотка! Как всегда», «Универ когда, Белова», «Просто суперски)))))) Классные косичечки)) Мария Белова из "Универа" в настоящей жизни. Ну я имею в виду, что Вам просто дали роль Маши, но ведете Вы себя прям как она», «Крууууто», «Вау!!!! Выглядишь супер!!! Очень идет», — обсуждают поклонники.
Фото и видео: Instagram/@annakhilkevich
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