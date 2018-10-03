Анна Хилькевич пожаловалась, что не может похудеть после вторых родов

В конце августа актриса Анна Хилькевич стала мамой во второй раз, родив супругу младшую дочь Машу. Звезда уже успела появиться на нескольких светских мероприятиях, где продемонстрировала вполне стройную фигуру, однако оказалось, что Анна все еще не считает себя достаточно похудевшей.
«Бросаю все силы на восстановление прежнего подтянутого вида))) честно говорю, со вторым восстановление идет медленней) но есть уже проверенные временем и опытом средства, поэтому под рукой например дренажная щетка», — заявила актриса в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Кстати, в начале сентября Анна объяснила фолловерам, что старается не переживать из-за своего лишнего веса, тем более, что в первые две недели после родов естественным образом у нее «ушло» 10 килограммов: «В Сети я наткнулась на такой комментарий: «Хилькевич! Че прячешь фигуру?! Ты сейчас весишь 66-67 кг! Поэтому фоткаешься по пояс!» Я не прячусь, меня просто дети фоткать еще не научились. Вешу я сейчас уже 55 кг (минус 10 с момента родов), скоро планирую сбросить еще 6 кг — и влезу в свои новые красивые брючки. Диета при грудном вскармливании, быстрый темп по жизни и массажи — мои помощники по возвращению в прежний размер!».
Фото и видео: Instagram