Анна Хилькевич пожаловалась, что не может похудеть после вторых родов

В конце августа актриса Анна Хилькевич стала мамой во второй раз, родив супругу младшую дочь Машу. Звезда уже успела появиться на нескольких светских мероприятиях, где продемонстрировала вполне стройную фигуру, однако оказалось, что Анна все еще не считает себя достаточно похудевшей.

«Бросаю все силы на восстановление прежнего подтянутого вида))) честно говорю, со вторым восстановление идет медленней) но есть уже проверенные временем и опытом средства, поэтому под рукой например дренажная щетка», — заявила актриса в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).