logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Анна Хилькевич пожаловалась, что не может похудеть после вторых родов

31-летняя Анна Хилькевич рассказала поклонникам, как проходит восстановление ее фигуры.

В конце августа актриса Анна Хилькевич стала мамой во второй раз, родив супругу младшую дочь Машу. Звезда уже успела появиться на нескольких светских мероприятиях, где продемонстрировала вполне стройную фигуру, однако оказалось, что Анна все еще не считает себя достаточно похудевшей.

«Бросаю все силы на восстановление прежнего подтянутого вида))) честно говорю, со вторым восстановление идет медленней) но есть уже проверенные временем и опытом средства, поэтому под рукой например дренажная щетка», — заявила актриса в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Кстати, в начале сентября Анна объяснила фолловерам, что старается не переживать из-за своего лишнего веса, тем более, что в первые две недели после родов естественным образом у нее «ушло» 10 килограммов: «В Сети я наткнулась на такой комментарий: «Хилькевич! Че прячешь фигуру?! Ты сейчас весишь 66-67 кг! Поэтому фоткаешься по пояс!» Я не прячусь, меня просто дети фоткать еще не научились. Вешу я сейчас уже 55 кг (минус 10 с момента родов), скоро планирую сбросить еще 6 кг — и влезу в свои новые красивые брючки. Диета при грудном вскармливании, быстрый темп по жизни и массажи — мои помощники по возвращению в прежний размер!».

Фото и видео: Instagram

1 / 11

Анна Хилькевич

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Елена Степаненко раскрыла детали развода: «Евгений Петросян пытается скрыть истинную причину расторжения брака»
В «леопарде» и на каблуках: 69-летняя Алла Пугачева затмила всех на вечеринке в честь дня рождения своих детей
Больше не сваха: Роза Сябитова лишилась бизнеса в Москве
Slice 1
Сердцу не прикажешь: звезды, родившие детей от женатых мужчин
18-летняя дочь Ларисы Гузеевой снова изменилась до неузнаваемости
Эвелина Хромченко вынесла модный приговор Монике Беллуччи