Сейчас 31-летняя Анна Хилькевич находится в Дубае по работе, и после мероприятия актриса решила показать поклонникам, как восстанавливает силы и красоту кожи.

Анна Хилькевич привыкла не скрывать от своих фолловеров многие подробности повседневной жизни. На днях актриса прилетела в Дубай, чтобы провести закрытое мероприятие, а после него уютно устроилась на кровати в своем номере отеля и... нанесла на лицо тканевую маску, чтобы сохранить кожу свежей после долгого рабочего дня.

В таком виде Анна сфотографировалась и выложила снимок в Instagram со словами: «Немногие знают, но после выступлений, вечеринок и концертов все артисты выглядят примерно так».