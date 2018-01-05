Анна Хилькевич опубликовала честное фото с тканевой маской на лице
Фото из Instagram Анны Хилькевич
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Сейчас 31-летняя Анна Хилькевич находится в Дубае по работе, и после мероприятия актриса решила показать поклонникам, как восстанавливает силы и красоту кожи.
Анна Хилькевич привыкла не скрывать от своих фолловеров многие подробности повседневной жизни. На днях актриса прилетела в Дубай, чтобы провести закрытое мероприятие, а после него уютно устроилась на кровати в своем номере отеля и... нанесла на лицо тканевую маску, чтобы сохранить кожу свежей после долгого рабочего дня.
В таком виде Анна сфотографировалась и выложила снимок в Instagram со словами: «Немногие знают, но после выступлений, вечеринок и концертов все артисты выглядят примерно так».
Впрочем, фанаты Хилькевич не испугались — наоборот, они похвалили любимицу за смелость и честность. В комментариях развернулась дискуссия на тему лучших масок для лица, а сама Анна в нее вступать не стала.