Анна Грачевская впервые полностью обнажилась для Playboy

Для мужского издания Playboy снимались многие российские знаменитости — Вера Брежнева, Ольга Бузова, Анастасия Задорожная и многие другие. Героиней свежего номера стала модель, актриса, телеведущая и бывшая жена создателя журнала «Ералаш» Бориса Грачевского Анна.
На днях выходит,долгожданный @playboy_russia 🖤Я немного волнуюсь...Впервые,я обнажила тело и то,что внутри меня (почки,печень,сердце😂)А если серьёзно,это первая моя «голая съемка»😍Я очень благодарна моей @in_ma которой удалось меня раздеть!🙈Выясняется,что это могут сделать,только два человека, ты и мой муж!😜Ждёте меня мокрую?! 💦😋❤️ #аннаграчевская #playboy #playboyrussia #playboygirl #sex #hot #hothgirls
Девушка опубликовала в своем микроблоге весьма нескромный снимок, где запечатлена полностью обнаженной, и призналась, что этот опыт был «интересным и чрезвычайно сложным».
«Впервые я обнажила тело, и то, что внутри меня (почки, печень, сердце). А если серьезно, это первая моя голая съемка», — поделилась эмоциями Грачевская (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Впрочем, многие подписчики не поверили звезде, ведь в своем Instagram Анна достаточно часто показывает очень откровенные фотографии.
Фото: Instagram