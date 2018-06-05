Анна Грачевская впервые полностью обнажилась для Playboy

«Впервые я обнажила тело, и то, что внутри меня (почки, печень, сердце). А если серьезно, это первая моя голая съемка», — поделилась эмоциями Грачевская (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.). Впрочем, многие подписчики не поверили звезде, ведь в своем Instagram Анна достаточно часто показывает очень откровенные фотографии.

Фото: Instagram