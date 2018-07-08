Анна Цуканова-Котт опубликовала фото в купальнике через 2 недели после родов

«Да, меня тянуло на сладкое и мучное, да, хотелось есть булки и запрещенные продукты, но вместо них я ела полезные фрукты, смузи и «здоровую еду». Еще я уменьшила потребление соли, чтобы лишняя жидкость не задерживалась в организме. И мне это далось не легко) Я позволяла себе есть «вредное» по чуть-чуть... Но сейчас я очень рада, что справилась и получила результат!» — призналась Анна (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, у Анны и ее 45-летнего супруга, режиссера Александра Котта, подрастает 10-летний сын Михаил.

Фото: Instagram