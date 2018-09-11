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Анна Чиповская прокомментировала слухи о своих пластических операциях

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анна Чиповская в постели

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Актриса честно рассказала о хирургическом вмешательстве.

Многих знаменитых красавиц постоянно подозревают в увлечении пластическими операциями. 31-летняя актриса Анна Чиповская — в их числе. По словам брюнетки, ее подозревают в ринопластике, удалении комков Биша (жировые отложения по центру щек — прим.ред.), увеличении губ и еще разных хирургических вмешательствах. Однако, по словам Анны, она в жизни перенесла одну-единственную операцию: «В детстве мне отделили нижнюю десну от зубов», — цитирует актрису «Теленеделя».

Не так давно Анна Чиповская сделала стильную короткую стрижку, о которой мечтала последние несколько лет: «Я поняла, что короткая стрижка — это реально мое, она лучше отражает мою сущность. До первого класса у меня было короткое каре с челкой, но всю остальную жизнь я ходила с гривой волос. Я любила длинные волосы, но выглядела так кукольно! Мне вечно говорили: «Вы настолько тонкая и нежная. Вы, наверное, мяса не едите?» — «Почему? Ем, положите». «Вам, наверное, что-то безалкогольное налить?» — «Нет, мне, пожалуйста, алкогольное». «Вы, наверное, платья любите» — «Нет, я люблю спортивные штаны и кеды!» «Вы вся такая нежная». — «Я вовсе не нежная!!!»».

@dior 🖤

Публикация от Anya Chipovskaya (@chi_pa)

Анна может похвастаться очень стройной фигурой, несмотря на то, что любит хорошо поесть. Как отмечает Чиповская, в 17-18 лет она была чуть полнее, однако к 25 годам на смену подростковой пухлости пришла стройность. Своими изящными формами актриса обязана маме, актрисе Ольге Чиповской: «С мамой происходило то же самое: лет в 17-18 была пухленькой, после 25 стала очень худой и рельефной, а когда в тридцать с небольшим родила меня, обрела прежнюю пухлость. Говорит: наслаждайся, пока не поздно. Я и наслаждаюсь».

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress, Instagram

Видео: YouTube

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