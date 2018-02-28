Ани Лорак продемонстрировала упругие загорелые бедра в новой фотосессии
39-летняя Ани Лорак приняла участие в новой фотосессии журнала «Красота и здоровье» и показала идеальную фигуру.
Поклонники не перестают восхищаться подтянутой и суперстройной фигурой Ани Лорак, и не зря — певица действительно старается держать себя в форме и любит надевать сексуальные наряды, демонстрирующие результаты ее трудов.
В недавней фотосессии для журнала «Красота и здоровье» Ани примерила высокие трусы и топ и показала идеальные бедра — загорелые и без каких-либо несовершенств кожи.
«Ани, вы выглядите чуть ли не на 20 лет моложе!», «Какая же вы красотка», «Просто супер», — прокомментировали снимки Лорак ее поклонники. А вам нравится фигура исполнительницы?
Фото: Instagram
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