Анфиса Чехова спровоцировала бурные обсуждения своей внешности: «Встречайте мой новый цвет волос и новую стрижку»

Несколько часов назад известная телеведущая Анфиса Чехова продемонстрировала фанатам фотографии обновленной себя.
«Ну, что, встречайте мой новый цвет волос и новую стрижку. Девочки, я не знаю как называется номер краски и стрижка, так что ответить на ваши вопросы не могу. Но я знаю одно, огромное счастье найти своего Мастера, которому можно доверять на 100% и который понимает тебя с полуслова», — похвасталась звезда и попросила подписчиков оценить образ по шкале от 1 до 5.
За три часа пост собрал более пятисот комментариев. Мнения, как всегда разделились.
«Круто. Так моложе. Я тоже сегодня подстриглась кардинально», «Так лучше и цвет и стрижка молодит», «Красотка», — пишут одни.
«Если честно, цвет -бомба! Но он отдельно от вас...У вас была идеальная прическа, более теплые тона и локоны. Но главное , как вы себя чувствуете в этом образе», «Стрижка на 3( цвет нравится», «До было лучше», «Очень красиво, но с волнистыми волосами вы смотрелись женственной», «Анфиса ваш цвет был намного красивее!!», «На Ольгу Орлову стало очень похоже», — критикуют другие.
Как считаете вы?
Фото: instagram