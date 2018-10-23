Анфиса Чехова спровоцировала бурные обсуждения своей внешности: «Встречайте мой новый цвет волос и новую стрижку»

За три часа пост собрал более пятисот комментариев. Мнения, как всегда разделились.

«Круто. Так моложе. Я тоже сегодня подстриглась кардинально», «Так лучше и цвет и стрижка молодит», «Красотка», — пишут одни.

«Если честно, цвет -бомба! Но он отдельно от вас...У вас была идеальная прическа, более теплые тона и локоны. Но главное , как вы себя чувствуете в этом образе», «Стрижка на 3( цвет нравится», «До было лучше», «Очень красиво, но с волнистыми волосами вы смотрелись женственной», «Анфиса ваш цвет был намного красивее!!», «На Ольгу Орлову стало очень похоже», — критикуют другие.

Как считаете вы?

Фото: instagram