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Анфиса Чехова спровоцировала бурные обсуждения своей внешности: «Встречайте мой новый цвет волос и новую стрижку»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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40-летняя телеведущая Анфиса Чехова экспериментирует с имиджем.

Несколько часов назад известная телеведущая Анфиса Чехова продемонстрировала фанатам фотографии обновленной себя.

«Ну, что, встречайте мой новый цвет волос и новую стрижку. Девочки, я не знаю как называется номер краски и стрижка, так что ответить на ваши вопросы не могу. Но я знаю одно, огромное счастье найти своего Мастера, которому можно доверять на 100% и который понимает тебя с полуслова», — похвасталась звезда и попросила подписчиков оценить образ по шкале от 1 до 5.

За три часа пост собрал более пятисот комментариев. Мнения, как всегда разделились.

«Круто. Так моложе. Я тоже сегодня подстриглась кардинально», «Так лучше и цвет и стрижка молодит», «Красотка», — пишут одни.

«Если честно, цвет -бомба! Но он отдельно от вас...У вас была идеальная прическа, более теплые тона и локоны. Но главное , как вы себя чувствуете в этом образе», «Стрижка на 3( цвет нравится», «До было лучше», «Очень красиво, но с волнистыми волосами вы смотрелись женственной», «Анфиса ваш цвет был намного красивее!!», «На Ольгу Орлову стало очень похоже», — критикуют другие.

Как считаете вы?

Фото: instagram

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