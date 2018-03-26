Анфиса Чехова показала соблазнительную и стройную фигуру в ретро-купальнике

Сама Анфиса не раз повторяла в различных интервью и в шоу «Взвешенные люди»: «За многие годы моих «похуделок» я разработала свою систему, при которой такие слова, как «борьба», «насилие над собой», «запреты» и прочие негативные выражения отсутствуют. Моя система — через любовь, в удовольствие».

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