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Анфиса Чехова показала, как выглядела 15 лет назад

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анфисы Чеховой

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Телеведущая поделилась архивными фотографиями.

Анфисе Чеховой в конце прошлого года исполнилось 40 лет. Телеведущая, похудевшая на несколько десятков килограммов, без устали рассказывает о принятии себя и правильном психологическом настрое, который сильно повлиял на ее снижение веса. Недавно телезвезда опубликовала в Instagram несколько архивных фотографий, сделанных пятнадцать лет назад. В подписи к снимкам Чехова честно описала себя 25-летнюю с высоты прожитых лет: «Люблю эту девочку, хотя она ничего еще толком не знала о Жизни, но при этом считала себя таааааакой умной🙈😂 Спорила со всеми без конца, была чересчур амбициозной, много курила и впадала в Любовные зависимости. Не ценила себя, а порой Ненавидела, была слегка депрессивной, сложной и делала много глупостей. Но она чётко знала свою цель и была несгибаема на пути к ней! Не на секунду не хочу вернуться в то время! Но ценю его, и Благодарна каждой Ошибке и Победе, сделавшими меня такой, какая я есть!».

Пользователи Сети отметили, что Анфиса практически не изменилась за 15 лет: «Вы красотка! Что тогда, что сейчас)», «В любом возрасте хороша», «Такая Вы классная, задорная! И блеск в глазах с годами стал только ярче)))», «Анфиса, какая вы тут юная, нежная, вдумчивая и очень красивая!», «Нисколько не изменилась!», «Анфиса, вы что тогда, что сейчас шикарная!», «Почти не изменилась внешне 😍», «Я помню эту девочку и безумна была в нее влюблена в эпоху муз тв. Годы идут, а Вы все прекраснее».

Фото: instagram

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