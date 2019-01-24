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Анфиса Чехова показала, как изменили ее тайские таблетки: «От груди остались одни слезы, предпочитала не раздеваться при свете»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анфиса Чехова

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41-летняя Анфиса Чехова показала, какой она была в юности.

В последнее время Анфиса Чехова сильно изменилась. После развода 41-летняя телеведущая и актриса стала больше уделять времени себе, заметно постройнела. Но, как оказалось, нынешние формы — не предел. В своем блоге звезда показала фото, на котором она выглядит еще стройнее. «Мне здесь лет 21-22», — сообщила она.

«Здесь я похудевшая от тайских таблеток на 25 кг. за 2 месяца. Весила 52 кг., на 10 кг. меньше, чем сейчас. От груди остались одни слезы. Предпочитала не раздеваться при свете. Лицо стало, на мой взгляд, некрасивым. Нос удлинился, а под глазами были жуткие синячины, такие что несколько раз меня останавливали милиционеры у метро и проверяли вены. В 90-х это было актуально», — вспоминает Анфиса.

«Характер изменился в худшую сторону. Вечно голодная, злая, капризная. Молодой человек, с которым я тогда встречалась, шутил: "Лучше будь снова толстой, но доброй". Про здоровье воообще молчу. Своим глупым молодым мозгом я не понимала, какой урон я наношу сосудам и обмену веществ, этими тайскими таблетками. Я думала только о том, как бы похудеть! В то время я пела в группе "Безумные светлячки", каждый день ходила в тренажерку и качалась, так что даже пресс был вполне спортивный. Но Счастья в моей жизни не было. Потому как не в худом теле Счастье, а в мудрой голове», — призналась звезда.

«Кстати, в таком весе я продержалась 1 год. Дальше сорвалась и страдала булимией. Набрала 30 кг. С ТЕХ ПОР ОТКАЗЫВАЮСЬ ПИТЬ И РЕКЛАМИРОВАТЬ КАКИЕ ЛИБО СРЕДСТВА ДЛЯ ПОХУДЕНИЯ!!! НЕ ПОВТОРЯЙТЕ МОИХ ОШИБОК!!!», — предупредила она.

Другой своей ошибкой Анфиса считает отношения по расчету. «Мне было лет 20-ть когда я первый раз сошлась с мужчиной по расчету. До этого я страдала от неразделенной любви к кришнаитскому монаху. И сошлась с парнем, который меня очень любил, а я его не любила. И расчет мой был такой: "Нет любви — нет страданий". И я позволяла себя любить, мучая и изводя этого парня невероятными закидонами и капризами из серии: "Пойди туда-не знаю куда, достань то- не знаю что", а потом и вовсе ушла от него к другому парню, более обеспеченному и цельному. Он подхватил меня под белы рученьки и повёз отдыхать в Турцию (это был мой первый выезд за границу). Этот парень мне не нравился никакими качествами, и совершенно непонятно было любил ли он меня, или ему нравилось расхаживать по Турецкому побережью с сисястой красоткой. Парень сорил деньгами, и с каждым его щедрым жестом, я понимала, что Любовь во мне никак не вырабатывается от хруста Бенжаминов Франклинов и в благодарность за чьи-то чувства! А без любви мне всё не мило! И роскошный курорт и подарки и чья-то забота. На этом я закончила вступать в отношения по расчету! Так что уже 21 год только по Любви. И в отношениях и в дружбе и даже в работе», — написала она в блоге на днях.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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