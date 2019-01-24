Анфиса Чехова показала, как изменили ее тайские таблетки: «От груди остались одни слезы, предпочитала не раздеваться при свете»

В последнее время Анфиса Чехова сильно изменилась. После развода 41-летняя телеведущая и актриса стала больше уделять времени себе, заметно постройнела. Но, как оказалось, нынешние формы — не предел. В своем блоге звезда показала фото, на котором она выглядит еще стройнее. «Мне здесь лет 21-22», — сообщила она.

«Здесь я похудевшая от тайских таблеток на 25 кг. за 2 месяца. Весила 52 кг., на 10 кг. меньше, чем сейчас. От груди остались одни слезы. Предпочитала не раздеваться при свете. Лицо стало, на мой взгляд, некрасивым. Нос удлинился, а под глазами были жуткие синячины, такие что несколько раз меня останавливали милиционеры у метро и проверяли вены. В 90-х это было актуально», — вспоминает Анфиса.

«Характер изменился в худшую сторону. Вечно голодная, злая, капризная. Молодой человек, с которым я тогда встречалась, шутил: "Лучше будь снова толстой, но доброй". Про здоровье воообще молчу. Своим глупым молодым мозгом я не понимала, какой урон я наношу сосудам и обмену веществ, этими тайскими таблетками. Я думала только о том, как бы похудеть! В то время я пела в группе "Безумные светлячки", каждый день ходила в тренажерку и качалась, так что даже пресс был вполне спортивный. Но Счастья в моей жизни не было. Потому как не в худом теле Счастье, а в мудрой голове», — призналась звезда.