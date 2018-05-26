Анфиса Чехова будоражит поклонников сочными фото в бикини

40-летняя Анфиса Чехова — частый гость заморских курортов. Телеведущая любит путешествовать и из каждой поездки показывает многочисленные фотографии в своем Instagram. В данный момент Анфиса и ее сын находятся в Турции, откуда несколько часов назад она опубликовала новый снимок в ярко-оранжевом бикини.
«Анфиса, Вы эталон женской красоты», «Очень красивая вы) фигура просто шик)», «Купальник просто огонь!», «Цвет купальника очень нравится, на загаре шикарно смотрится!», «Вы шикарна!», «Похудели…», «Вы крутая, вы супер» — написали под фотографией поклонники.
Напомним, в минувшем году Анфиса Чехова рассказала о своем разводе с супругом Гурамом Баблишвили. Поклонники обратили внимание на то, что после развода телеведущая сильно похудела. Они предположили, что всему виной стресс, который перенесла Анфиса после расставания с отцом своего ребенка. Тем не менее, Чехова уверила подписчиков, что смогла избавиться от лишних килограммов благодаря правильному моральному настрою, смене взглядов на жизнь и, конечно же, пересмотру питания и активному образу жизни.
Фото: instagram