Анфиса Чехова будоражит поклонников сочными фото в бикини

«Анфиса, Вы эталон женской красоты», «Очень красивая вы) фигура просто шик)», «Купальник просто огонь!», «Цвет купальника очень нравится, на загаре шикарно смотрится!», «Вы шикарна!», «Похудели…», «Вы крутая, вы супер» — написали под фотографией поклонники.

Напомним, в минувшем году Анфиса Чехова рассказала о своем разводе с супругом Гурамом Баблишвили. Поклонники обратили внимание на то, что после развода телеведущая сильно похудела. Они предположили, что всему виной стресс, который перенесла Анфиса после расставания с отцом своего ребенка. Тем не менее, Чехова уверила подписчиков, что смогла избавиться от лишних килограммов благодаря правильному моральному настрою, смене взглядов на жизнь и, конечно же, пересмотру питания и активному образу жизни.

Фото: instagram