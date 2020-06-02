Анастасию Трегубову без макияжа и с новым цветом глаз не узнали поклонники

«Как клево! Непривычно правда, но красиво», «Как-будто так и было», «На себя точно не похожа», «Точно не на Трегубову ) вообще другой человек», «Это называется натюрель. Когда проснешься с женщиной а она без косметики и бомба», — обсуждают поклонники.

Впрочем, некоторым не понравился новый образ звезды: «Нее как то потерялась... твой цвет родной круче», «Да ну, моль».

Как считаете вы?