Анастасию Трегубову без макияжа и с новым цветом глаз не узнали поклонники
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Фото: Instagram Анастасии Трегубовой
37-летняя телезвезда Анастасия Трегубова экспериментирует с образом.
«Друзья, как я вам с голубыми глазами? Всегда мечтала посмотреть на себя такую. На кого похожа?», — написала она в блоге.
«Как клево! Непривычно правда, но красиво», «Как-будто так и было», «На себя точно не похожа», «Точно не на Трегубову ) вообще другой человек», «Это называется натюрель. Когда проснешься с женщиной а она без косметики и бомба», — обсуждают поклонники.
Впрочем, некоторым не понравился новый образ звезды: «Нее как то потерялась... твой цвет родной круче», «Да ну, моль».
Как считаете вы?
Фото и видео: Instagram
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