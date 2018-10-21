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Анастасия Волочкова удивила короткой стрижкой

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анастасии Волочковой

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42-летняя Анастасия Волочкова избавилась от длинных волос и похвасталась новым образом.

В последнее время известная балерина Анастасия Волочкова активно экспериментирует с образом. Поклонники, которые давно привыкли видеть звезду с затянутыми в тугой пучок волосами, были заинтригованы, когда та распустила волосы, затем — убрала в элегантную прическу. Наконец артистка предстала в совершенно неожиданным виде: сняла нарощенные пряди и сделала модную укладку.

«В этот субботний поздний вечер Артем нашел время и в его салоне придал моим волосам приятный цвет, оживил их после наращивания и истончения и предложил программу быстрого восстановления. Давно пора было попасть в руки маэстро такого уровня», — прокомментировала балерина свой выбор.

«Красотка, Анастасия) Очень хорошо с такой стрижкой», «Так гораздо красивее, чем с нарощенными. Сразу лет 10 с плеч», «С такой прической на 20 лет выглядит», «Вам очень идет новый стиль», «Такая хорошенькая, просто чудо, и конечно совсем юная стала», «Очень красивая!!!! Ухоженная!!пример для всех женщин!!!», «Настя, вы похудели, вам очень идет стрижка, выглядите суперрр», — восхищены поклонники.

Согласны с ними? Какая из причесок, на ваш взгляд, подходит Анастасии больше?

Фото и видео: instagram

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