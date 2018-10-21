Анастасия Волочкова удивила короткой стрижкой

В последнее время известная балерина Анастасия Волочкова активно экспериментирует с образом. Поклонники, которые давно привыкли видеть звезду с затянутыми в тугой пучок волосами, были заинтригованы, когда та распустила волосы, затем — убрала в элегантную прическу. Наконец артистка предстала в совершенно неожиданным виде: сняла нарощенные пряди и сделала модную укладку.
«В этот субботний поздний вечер Артем нашел время и в его салоне придал моим волосам приятный цвет, оживил их после наращивания и истончения и предложил программу быстрого восстановления. Давно пора было попасть в руки маэстро такого уровня», — прокомментировала балерина свой выбор.
«Красотка, Анастасия) Очень хорошо с такой стрижкой», «Так гораздо красивее, чем с нарощенными. Сразу лет 10 с плеч», «С такой прической на 20 лет выглядит», «Вам очень идет новый стиль», «Такая хорошенькая, просто чудо, и конечно совсем юная стала», «Очень красивая!!!! Ухоженная!!пример для всех женщин!!!», «Настя, вы похудели, вам очень идет стрижка, выглядите суперрр», — восхищены поклонники.
Согласны с ними? Какая из причесок, на ваш взгляд, подходит Анастасии больше?
Фото и видео: instagram