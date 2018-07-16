Анастасия Волочкова снялась абсолютно голой и показала колени в синяках

Анастасия Волочкова часто выкладывает в Сеть снимки топлес, а вот кадры, для которых она полностью раздеваются, в микроблоге балерины найти уже не так легко. Тем не менее на днях Анастасия решила нарушить это правило и все же сфотографировалась абсолютно обнаженной в своей ванной комнате. Впрочем, звезда приняла такую позу, чтобы прикрыть интимные места.

«Кто бы сегодня ни победил, я всегда за Россию», — так подписала Волочкова снимок, имея в виду финал Чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.