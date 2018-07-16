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Анастасия Волочкова снялась абсолютно голой и показала колени в синяках

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Анастасия Волочкова

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42-летняя Анастасия Волочкова опубликовала провокационный снимок.

Анастасия Волочкова часто выкладывает в Сеть снимки топлес, а вот кадры, для которых она полностью раздеваются, в микроблоге балерины найти уже не так легко. Тем не менее на днях Анастасия решила нарушить это правило и все же сфотографировалась абсолютно обнаженной в своей ванной комнате. Впрочем, звезда приняла такую позу, чтобы прикрыть интимные места.

«Кто бы сегодня ни победил, я всегда за Россию», — так подписала Волочкова снимок, имея в виду финал Чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии.

На фото видно, что левая нога Анастасии перебинтована (видимо, балерина немного растянула мышцы во время выступления), а на коленях есть синяки. Но возможность комментирования этого поста знаменитость ограничила, поэтому сочувственные пожелания скорейшего выздоровления поклонники написали под другими снимками Волочковой.

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