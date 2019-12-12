Анастасия Волочкова шокировала публику длинными рыжими волосами и челкой: «К таким переменам приводит любовь»
43-летняя Анастасия Волочкова неожиданно сменила образ.
Мнения разделились.
«Неожиданно!!! Но красиво», «Очень даже ничего», «Очень даже здорово и платье и прическа», «Очень хорошо», «Похожа на Уму Турман», «Анджелина Джоли», «Безумно красивая», «Анастасия вы шикарная», «Еще чуть поправиться бы», «Мне кажется вам очень идет», — комментируют одни подписчики.
«Страх какой», «Настя, не ваше», — критикуют другие.
С кем согласны вы?
Фото и видео: instagram
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