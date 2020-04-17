Анастасия Волочкова продемонстрировала свои деформированные балетом ноги и призналась им в любви

«Несмотря на то, что пуанты – это моя самая любимая и драгоценная обувь, освободить от них ножки после 2,5 часов занятий и репетиции – это так приятно. Суставы на моих стопах за десятилетия труда, конечно, деформированы. И следы от ленточек на щиколотках остаются еще в течение пары часов. Но, согласитесь, что натруженные мозоли на стопах гораздо красивее, чем мозоли на языках злопыхателей. Так здорово, что у меня есть свой балетный зал, где всегда в уединении я могу поддерживать форму. Это место моей медитации и творчества», – написала Волочкова.

Знаменитость подчеркнула, что ее жизнь не сильно изменилась с введением режима самоизоляции из-за коронавируса. Единственное, о чем сейчас она сожалеет, так это о невозможности выйти на сцену к любимым зрителям. Но Волочкова подчеркнула, что верит, что скоро все закончится, и жизнь вернется в привычное русло.