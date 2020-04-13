Волочкова похвасталась стройной фигурой и рассказала, как ей удается не набирать лишний вес на карантине

Анастасия Волочкова весьма активно ведет свою страницу в социальной сети Instagram, где делится с поклонниками главными событиями из ее жизни. В частности, в последнее время она демонстрирует свои успехи в нелегком деле похудения. За последние месяцы звезда заметно постройнела. Доказательством тому служит свежее селфи, на котором Волочкова позирует в облегающем сером боди с высокими вырезами на бедрах.

«Ну, вроде я в форме. Никакой карантин не повлиял на прибавку в весе ни грамма!» – радостно сообщила Анастасия подписчикам, добавив, что в самоизоляции у нее, наоборот, появилось больше времени, чтобы заняться собой и своей фигурой. В публикации балерина рассказала, как ей удалось столь заметно похудеть и сохранить полученные результаты. Секрет прост – она не позволяет себе никаких излишеств. Более того, ее диета чрезвычайно строгая: «Утром съела полчашки овощного острого бульона. Вечером меня ждут два вареных всмятку яйца. И, может, днем, если проголодаюсь, съем зеленый салатик». В дополнение к такому голодному рациону у Волочковой ежедневные занятия и репетиции, а также любимая баня и купель.