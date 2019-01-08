Анастасия Костенко пожаловалась на выпадение волос после родов

Анастасия Костенко уже давно привыкла делиться с фолловерами своим опытом беременности, родов и воспитания маленькой дочери. Модель не скрывает и подробности своего состояния — в том числе не самые приятные. Например, на днях Анастасия откровенно призналась, что после появления на свет малышки у нее начали выпадать волосы.

«Если бы не послеродовая прелесть в виде выпадения волос, то кто его знает, когда бы надумала заняться собой в плане восстановления. Увы, в роддоме об этом не говорят, что через месяц-два нужно в обязательном порядке «проведать» терапевта, который откроет вам глаза на состояние вашего организма, о котором вы даже не догадываетесь», — заявила Костенко в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).