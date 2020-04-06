Ампутация пятой точки, «каменное» лицо и не только: непредсказуемые последствия неудачной пластики

Не повезло и бывшей танцовщице Кортни Барнс. 35-летняя женщина решила увеличить себе зад, для чего прибегла к инъекциям, которые не были одобрены медицинским сообществом. В результате нелегальной процедуры ее пятая точка стала выглядеть рыхлой, трансформировалась и обвисла. Она умоляла хирургов сделать хоть что-нибудь, чтобы вернуть все «как было». Однако врачи уверены, что это будет проблематично. Единственный вариант, который они смогли предложить ей – ампутация тканей зада. По словам специалистов, «массы наполнителя расположены настолько поверхностно, что полностью их вывести без ампутации тканей невозможно». Кортни отвергла их предложение, и сейчас врачи пытаются придумать альтернативное решение.

Не менее опасными могут оказать и инъекции для коррекции формы губ. 20-летний британец по имени Генри рассказал, что всегда мечтал о более пухлых губах, ради чего регулярно делал контурную пластику, однако его одержимость в какой-то момент вышла из-под контроля: «Наполнители стали моей жизнью. Мне очень нравился эффект от них, до тех пор пока мои губы не взорвались от гноя из-за неудачной процедуры, во время которой была занесена инфекция». Из его верхней губы вытекал гной вперемешку с кровью, парень боялся, что ткани придется ампутировать. Он обратился за медицинской помощью, и хирург провел экстренную операцию, во время которой удалил наполнители и сшил заново губу.

Не менее известна история «живого Кена» Родриго Алвеса, который в общей сложности перенес около 800 пластических операций, и только ринопластик в его биографии было не менее 11. Из-за этого его нос начал проваливаться и появились проблемы с дыханием. Молодой человек признается, что боится сделать еще одну пластику, чтобы все исправить, потому что есть риск, что станет еще хуже. А индианка Раджи Наринесингх стала обладательницей «каменного» лица после того, как сделала инъекции нелегального наполнителя в щеки, подбородок и губы в 2005 году. Доктор-аферист использовал филлеры, в состав которых входили такие вещества, как суперклей, миндальное масло и герметик для шин, это привело к появлению на лице Раджи комков и выпуклостей, из которых время от времени сочился зеленый гной. И с этой проблемой женщина была вынуждена жить 15 лет. К счастью, врачи согласились провести ей операцию и удалили куски отмерших тканей на ее лице.

Молодой человек Альберт Нила родился с врожденным генетическим дефектом, из-за которого одна его грудная мышца развивалась быстрее другой, его это очень смущало. Повзрослев, он начал изучать возможность сделать маммопластику. Он решил сделать операцию в Мексике, так как там цена операции была ниже, однако желание сэкономить едва не стоило Альберту жизни. Американцу занесли инфекцию, у него начался сепсис. На родине молодому человеку экстренно удалили имплант.

И еще один случай, поразивший специалистов, был связан с желанием 30-летней Кеары обзавестись губами, как у Анджелины Джоли. Она даже уговорила свою мать оплатить ей контурную пластику. Однако наполнитель, введенный в верхнюю губу женщины, повел себя неожиданным образом. Она вспомнила: «Медсестра предложила мне увеличить только верхнюю губу, поэтому ввела в нее 1 мл силикона. За 3 года он как бы раздулся, и губа стала просто огромной по бокам и деформированной». Врачи диагностировали у Кеары гранулему, которая разрасталась в ответ на попадание инородного тела в организм, и смогли исправить все, что сделало девушку гораздо счастливее.

Фото: depositphotos, Instagram, кадры из видео на YouTube

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