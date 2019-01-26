logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Амели»: Елизавета Боярская удивила поклонников новой прической

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 11

Елизавета Боярская на море

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Актриса поделилась фотографией в неожиданном образе.

33-летняя Елизавета Боярская — одна из немногих актрис, верных своей внешности. Звезда театра и кино не экспериментирует с цветом и длиной волос, однако новое фото, опубликованное в ее Instagram, немало удивило пользователей Сети. На снимке, опубликованном в честь дня рождения мамы, Ларисы Луппиан, Елизавета позирует вместе с родителями и братом Сергеем: «Сегодня День Рождения у нашей с @sergeyboyarskiy дорогой мамочки!!! Мы тебя очень любим! Будь здорова и счастлива! Вдохновения и радости дома и на сцене!». Подписчики обратили внимание на неожиданную прическу Боярской — каре с челкой. «Я не подстриглась, прибежала домой не разгримировавшись прямо с премьеры спектакля «1926» , чтобы поздравить маму)», — объяснила фолловерам Елизавета.

«Амели, настоящая Амели», «Выглядите на 18 лет с этой прической», «Лиза, вам очень идет короткая стрижка. Девчонке 20.Так держать», «А Вам очень-очень идет такая прическа!», «Лиза прям Мирей Матье вылитая», «Стрижка, кстати, очень молодит! При первом взгляде девочка-подросток!», «Вам очень идёт такая «стрижка")», — восхищаются подписчики.

Отметим, что в спектакле «1926», премьера которого состоялась 25 января в Малом зале Санкт-Петербургской Академической филармонии, Елизавета Боярская воплотила образ поэтессы Марины Цветаевой. Ради участия в постановке актриса вышла из декрета менее, чем через два месяца после рождения младшего сына.

Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Мама, муж и «специальная женщина»: Виктория Лопырева планирует рожать первенца в России
Анастасия Волочкова наконец рассекретила возлюбленного, оказавшегося певцом
«Нам сегодня год!»: Дмитрий Маликов поделился нежным фото с подросшим сыном
«Да, мне противно»: Лиза Пескова осудила неухоженных женщин
«Солнечная» дочь Ирины Хакамады исполнила для возлюбленного зажигательный восточный танец
«Подумайте, как найти мужчину без детей»: Роза Сябитова дала совет одиноким женщинам