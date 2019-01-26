«Амели»: Елизавета Боярская удивила поклонников новой прической

33-летняя Елизавета Боярская — одна из немногих актрис, верных своей внешности. Звезда театра и кино не экспериментирует с цветом и длиной волос, однако новое фото, опубликованное в ее Instagram, немало удивило пользователей Сети. На снимке, опубликованном в честь дня рождения мамы, Ларисы Луппиан, Елизавета позирует вместе с родителями и братом Сергеем: «Сегодня День Рождения у нашей с @sergeyboyarskiy дорогой мамочки!!! Мы тебя очень любим! Будь здорова и счастлива! Вдохновения и радости дома и на сцене!». Подписчики обратили внимание на неожиданную прическу Боярской — каре с челкой. «Я не подстриглась, прибежала домой не разгримировавшись прямо с премьеры спектакля «1926» , чтобы поздравить маму)», — объяснила фолловерам Елизавета.
«Амели, настоящая Амели», «Выглядите на 18 лет с этой прической», «Лиза, вам очень идет короткая стрижка. Девчонке 20.Так держать», «А Вам очень-очень идет такая прическа!», «Лиза прям Мирей Матье вылитая», «Стрижка, кстати, очень молодит! При первом взгляде девочка-подросток!», «Вам очень идёт такая «стрижка")», — восхищаются подписчики.
Отметим, что в спектакле «1926», премьера которого состоялась 25 января в Малом зале Санкт-Петербургской Академической филармонии, Елизавета Боярская воплотила образ поэтессы Марины Цветаевой. Ради участия в постановке актриса вышла из декрета менее, чем через два месяца после рождения младшего сына.
Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram