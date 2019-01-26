«Амели»: Елизавета Боярская удивила поклонников новой прической

«Амели, настоящая Амели», «Выглядите на 18 лет с этой прической», «Лиза, вам очень идет короткая стрижка. Девчонке 20.Так держать», «А Вам очень-очень идет такая прическа!», «Лиза прям Мирей Матье вылитая», «Стрижка, кстати, очень молодит! При первом взгляде девочка-подросток!», «Вам очень идёт такая «стрижка")», — восхищаются подписчики.

Отметим, что в спектакле «1926», премьера которого состоялась 25 января в Малом зале Санкт-Петербургской Академической филармонии, Елизавета Боярская воплотила образ поэтессы Марины Цветаевой. Ради участия в постановке актриса вышла из декрета менее, чем через два месяца после рождения младшего сына.