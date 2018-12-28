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Алые сапоги-чулки и серебристое платье-халат: новогодний наряд Екатерины Климовой понравился ее подписчицам

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото из instagram Екатерины Климовой

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Актриса поздравила поклонников с Новым Годом карточкой-открыткой.

«Спасибо ВСЕМ за поздравления! С наступающими праздниками! Волшебства и чуда! Чуда и волшебства», — написала она под фотографией, на которой запечатлена в ярко-красных сапогах-чулках и серебристом платье-халате.

Подписчицы высоко оценили новогодний образ актрисы. «Катя супер! А наряд-то, наряд!!! Великолепие», «Классные ботфорты, вам идет этот оттенок красного», «В таких чудесных сапогах — пусть любое море будет по колено и любые горы по плечу», «Очень стильно», «Шикарное платье», «Пора в Голливуд», — пишут они.

Они восхищаются ее стройностью, молодостью и красотой: «Богиня», «Ух какая», «Роковая красавица», «Шикарная», «Какая красивая! С наступающим Новым годом вас», «Если не секрет что за цвет краски для волос?», «Катя, ты самая красивая снегурочка! Причем в любом образе», «Какая фигура! У мамы 4 детей.. какая лапочка», «Богиня просто», «Оставаться такой секси будучи матерью...... женой..... востребованной актрисой!!!!! Я преклоняюсь!!!!!!!!», «Время над Вами не властно».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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