Алые сапоги-чулки и серебристое платье-халат: новогодний наряд Екатерины Климовой понравился ее подписчицам

Подписчицы высоко оценили новогодний образ актрисы. «Катя супер! А наряд-то, наряд!!! Великолепие», «Классные ботфорты, вам идет этот оттенок красного», «В таких чудесных сапогах — пусть любое море будет по колено и любые горы по плечу», «Очень стильно», «Шикарное платье», «Пора в Голливуд», — пишут они.

Они восхищаются ее стройностью, молодостью и красотой: «Богиня», «Ух какая», «Роковая красавица», «Шикарная», «Какая красивая! С наступающим Новым годом вас», «Если не секрет что за цвет краски для волос?», «Катя, ты самая красивая снегурочка! Причем в любом образе», «Какая фигура! У мамы 4 детей.. какая лапочка», «Богиня просто», «Оставаться такой секси будучи матерью...... женой..... востребованной актрисой!!!!! Я преклоняюсь!!!!!!!!», «Время над Вами не властно».