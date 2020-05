Алые губы, стрелки и кудри: Николь Шерзингер примерила образ яркой блондинки из ретро-мюзикла

На столь кардинальные перемены в стиле знаменитая брюнетка Николь Шерзингер решилась специально для того, чтобы спеть с друзьями по видеосвязи саундтрек из ленты 80-х годов с Оливией Ньютон-Джон и Джоном Траволтой в главных ролях «You’re The One That I Want».

Звезда выложила несколько кадров, на которых она примерила узнаваемый ретро-образ: красная помада, блестящие, с металлическим отливом тени, широкие стрелки – макияж полностью соответствует образу сексуальной героини «Бриолина», усиливают сходство образов также парик со светлыми локонами, завитыми в небрежные кудри, хоть и не столь упругие, как у Оливии Ньютон-Джон, и обтягивающее черное боди, похожее на то, в котором актриса щеголяла в фильме. Сходство с «первоисточником» получилось очевидное. Кстати, спела Николь песню тоже безупречно красиво.