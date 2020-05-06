Алые губы, стрелки и кудри: Николь Шерзингер примерила образ яркой блондинки из ретро-мюзикла
Фото: Instagram
На столь кардинальные перемены в стиле знаменитая брюнетка Николь Шерзингер решилась специально для того, чтобы спеть с друзьями по видеосвязи саундтрек из ленты 80-х годов с Оливией Ньютон-Джон и Джоном Траволтой в главных ролях «You’re The One That I Want».
Звезда выложила несколько кадров, на которых она примерила узнаваемый ретро-образ: красная помада, блестящие, с металлическим отливом тени, широкие стрелки – макияж полностью соответствует образу сексуальной героини «Бриолина», усиливают сходство образов также парик со светлыми локонами, завитыми в небрежные кудри, хоть и не столь упругие, как у Оливии Ньютон-Джон, и обтягивающее черное боди, похожее на то, в котором актриса щеголяла в фильме. Сходство с «первоисточником» получилось очевидное. Кстати, спела Николь песню тоже безупречно красиво.
Поклонники оценили старания певицы по достоинству, отметив ее как всегда превосходные вокальные данные, тонкую талию и безупречную фигуру. Однако по поводу блонда мнения подписчиков разделились: одни написали, что светлый оттенок волос – не совсем подходящий ей: «Ой, нет! Только не блонд!», «Со светлым тебе не очень. Прости!». Другие же сошлись на том, что новый образ певице, определенно, к лицу: «Блонд шикарно на вас смотрится!», «Оу, йесс! Блонди-Николь!».
Фото: Instagram
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