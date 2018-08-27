Алсу надела платье за 78 тысяч рублей и сэкономила на макияже

«Обалденное платье», «Очень красивое платье», «Божественное платье», «Как будто бы из картины вышла! Из облаков», «Красивое платье, Алена очень талантливый дизайнер», «Нежно и женственно — это про тебя, Алсу», «Алсу, на вас что не надень, все смотрится красиво. Вы не только талантливая певица, но из вас бы вышла превосходная модель», — делают комплименты одни поклонники.

«Все только хвалят. А вот бывшие земляки мудро молчат», «Короткий подклад только, а так красотище», «Красивое платье! Но не Ваше.... больше подойдет блондинке», «Не идет этот цвет», «Похоже на занавеску», — критикуют другие.

Отметили фанаты и макияж с прической.

«Получила много комплиментов в Директ. Хочу похвалиться, прическа и макияж by me. Таки научилась приводить себя в порядок за столько лет рядом с моими волшебницами», — похвасталась певица.