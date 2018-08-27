Алсу надела платье за 78 тысяч рублей и сэкономила на макияже

Поклонники певицы Алсу обсуждают ее новый образ: расшитое жемчужинами полупрозрачное макси-платье Alena Akhmadullina за 1160 долларов США (около 78 тысяч рублей), волнистые волосы, женственный макияж. Фотографиями поделилась сама артистка.
«Нежно и женственно», — подписала фото она.
«Обалденное платье», «Очень красивое платье», «Божественное платье», «Как будто бы из картины вышла! Из облаков», «Красивое платье, Алена очень талантливый дизайнер», «Нежно и женственно — это про тебя, Алсу», «Алсу, на вас что не надень, все смотрится красиво. Вы не только талантливая певица, но из вас бы вышла превосходная модель», — делают комплименты одни поклонники.
«Все только хвалят. А вот бывшие земляки мудро молчат», «Короткий подклад только, а так красотище», «Красивое платье! Но не Ваше.... больше подойдет блондинке», «Не идет этот цвет», «Похоже на занавеску», — критикуют другие.
Отметили фанаты и макияж с прической.
«Получила много комплиментов в Директ. Хочу похвалиться, прическа и макияж by me. Таки научилась приводить себя в порядок за столько лет рядом с моими волшебницами», — похвасталась певица.
Однако помимо приятных слов, Алсу столкнулась и с критикой.
«Что то изменилось в вас, с трудом узнается прежняя Алсу», «Не похоже на Алсу! Что случилось?», «Теперь просто как все на одно лицо», «Совсем на себя не похожа. Слишком взрослая и такие губы вообще не идут», «Постарели очень сильно», «Это Шер?», «На Наталью Сенчукову похожи», «Я подумала, что это Самойлова Оксана. Боже, почему все на одно лицо стали. Алсу, вы ж от природы красавица. К чему все эти Ботоксы и прочее?», «Типаж Ким Кардашьян», «Вы очень похожи на Олю Бузову», «Исчезла изюминка от Алсу», — пишут фолловеры.
Как считаете, дело в непривычном макияже или банальной зависти?
Фото: instagram