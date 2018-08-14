Алла Пугачева затмила всех гостей на вечеринке Юлии Проскуряковой в Юрмале

Семьи Аллы Пугачевой и Игоря Николаева давно дружат, поэтому Примадонна не могла отказаться от приглашения на ужин по случаю дня рождения супруги певца Юлии Проскуряковой. При этом звезда умудрилась затмить всех остальных гостей мероприятия — даже именниницу.
Юлия опубликовала в своем микроблоге большое групповое фото, на котором Алла Борисовна, надевшая рваные джинсы и цветастую тунику, позирует в самом центре.
Поздравить Проскурякову с 36-летием приехали также Валерий Сюткин с женой, Кристина Орбакайте и Михаил Земцов, Игорь Гуляев и другие гости. Многие из них прибыли в Юрмалу специально ради Юлии. Правда, добраться до Латвии удалось не всем: родители Проскуряковой остались в Екатеринбурге и присутствовать на званом ужине не смогли из-за личных обстоятельств, о чем Юлия посетовала в своем Instagram.
Фото и видео: Instagram