Алла Пугачева затмила всех гостей на вечеринке Юлии Проскуряковой в Юрмале

Семьи Аллы Пугачевой и Игоря Николаева давно дружат, поэтому Примадонна не могла отказаться от приглашения на ужин по случаю дня рождения супруги певца Юлии Проскуряковой. При этом звезда умудрилась затмить всех остальных гостей мероприятия — даже именниницу.

Юлия опубликовала в своем микроблоге большое групповое фото, на котором Алла Борисовна, надевшая рваные джинсы и цветастую тунику, позирует в самом центре.