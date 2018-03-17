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Алла Пугачева показала селфи после бани

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Фото из Instagram Аллы Пугачевой
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Певица не стесняется выкладывать в Сеть фото без макияжа.

Поклонники Аллы Пугачевой не перестают удивляться — за последние несколько лет певица значительно похудела, сменила балахоны на модные наряды и стала пользователем Instagram. В отличие от своего мужа Максима Галкина, Примадонна отечественной эстрады довольно редко делится фотографиями в социальной сети. Однако, на выложенных снимках Алла Борисовна предельно честна со своими подписчиками. Так, например, несколько часов назад в Instagram Пугачевой появился снимок после бани: певица сделала селфи в халате и с мокрой головой. «С легким паром!!!Завтра с чистой совестью пойду на выборы», — подписала снимок звезда.

Поклонники осыпали звезду комплиментами: «Алла Борисовна, Вы красавица. Спасибо , что вдохновляете нас! Только Вы не боитесь показаться просто женщиной», «Самая хорошая, самая родная, самая красавишна, как говорят мои маленькие ученики! Спасибо, что в век фотошопа Вы, Алла Борисовна, показываете, что такая фотожизнь, обработанная программой, это неправильно. Мы все люди, и когда такие Ваши фотографии видишь , то понимаешь - вот это Жизнь, вот это Душа, вот это Настоящность ( извините за такое придуманное слово). Так держать!!!! И с Лёгким Паром, конечно», «Совсем не плохо даже я бы сказала отлично выглядите . Желаю вам здоровья и счастья, успехов во всём!», «Я в 35 хуже вас выгляжу) Вы потрясающая!», «такая домашняя...», «Алла Борисовна, фото супер! В нем столько жизни и естественности!».

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