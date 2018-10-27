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Алла Пугачева без макияжа выглядит старшей сестрой Кристины Орбакайте

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Кристины Орбакайте

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Старшая дочь Примадонны поделилась трогательным фото с мамой.

Поклонники уже давно обратили внимание на то, что Алла Пугачева стала выглядеть на двадцать лет моложе своего возраста. Недавнее селфи певицы со старшей дочерью, певицей Кристиной Орбакайте, только укрепило восторги поклонников.

«Двое из ларца одинаковых с лица!», «С возрастом - одно лицо!», «Очень стали похожи», «Как вы похожи, как как две сестры близняшки», «Очень похожи, как две капельки», «А ведь действительно вышли на фото как две молоденькие сестренки!», «Боже... без мэйка одинаковые)) раньше не замечала…», «Ой! Какие классные девчонки- сестрёнки», «Доченька и мамочка -одно лицо! Красавицы!», «Очень похожие как сестры без макияжа очень даже красивые как девчонки», «Как похожи друг на друга эти две прекрасные, естественные дамы», — восхищаются поклонники.

А вам нравится, как выглядят Алла Пугачева и Кристина Орбакайте?

Фото: instagram

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