Алина Кабаева продемонстрировала женственные формы на соревновании гимнасток
34-летняя Алина Кабаева стала почетной гостьей Кубка чемпионок в рамках московского этапа Гран-при по художественной гимнастике.
В Сети появились фото с турнира Кубка чемпионок имени Алины Кабаевой, на котором, конечно, присутствовала сама экс-спортсменка. Алина выбрала лаконичный черный наряд и убрала волосы в гладкий хвост. Завершал образ неброский макияж.
Но особое внимание многочисленных поклонников Кабаевой привлек кадр, на котором она снята в окружении участниц соревнования. На снимке Алина запечатлена в таком ракурсе, что интернет-пользователи решили, будто она набрала несколько лишних килограммов.
Впрочем, большинство комментаторов все равно рассыпались в комплиментах бывшей гимнастке. А вам нравится, как выглядит Алина Кабаева?
Фото: Global Look Press, Instagram, Youtube
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