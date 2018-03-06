Алина Кабаева продемонстрировала женственные формы на соревновании гимнасток

Но особое внимание многочисленных поклонников Кабаевой привлек кадр, на котором она снята в окружении участниц соревнования. На снимке Алина запечатлена в таком ракурсе, что интернет-пользователи решили, будто она набрала несколько лишних килограммов.

Впрочем, большинство комментаторов все равно рассыпались в комплиментах бывшей гимнастке. А вам нравится, как выглядит Алина Кабаева?

Фото: Global Look Press, Instagram, Youtube