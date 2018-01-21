Алена Водонаева поделилась своими секретами продления молодости кожи лица
Многочисленные поклонники восхищаются Аленой Водонаевой — будучи адептом здорового образа жизни, в 35 лет телеведущая может похвастаться идеальной фигурой и гладким лицом. Однако в одном из недавних постов она сообщила, что планирует обратиться к косметологам. «Сейчас я твёрдо решила ступить на тропу инъекций и начать увлажнять фейс. Естественно, никаких пока филлеров и другой мракобесии, меняющей лицо от образа молодой женщины до лика милого узбека, но вот биоревитализацию хочу попробовать. Это самое безвредное и безобидное — увлажняющая процедура. Читала, что её лучше делать курсом в 10 раз. Я очень боюсь уколов. Поэтому попробую сделать 5, и, думаю, этого будет достаточно».
Кроме того, Алена поделилась с подписчиками своими правилами продления молодости кожи лица без косметологического вмешательства: «1. Образ жизни: Режим, питание, достаточное количество потребления воды. Нет алкоголю. Нет курению. Нет ночным тусовкам (три последних пункта существуют для определённого возраста, 20-25 ). Если не хотите выглядеть как старый резиновый башмак в 30, со мной не спорьте.
Сон: У меня с этим не все идеально, но почти на отлично. Я встаю рано и засыпать стараюсь в 12-1 ночи. Не всегда получается, т.к. съемки, встречи и бытовые вопросы, которые я часто осуществляю, именно после того, как Богдан ляжет спать. Но я стараюсь.
Внутренний настрой. На лице женщины отображается её суть и её внутреннее состояние. Выматывает партнёр? Ссоры, непонимание, слезы? Вон такого партнёра! Не нравится работа — поменяй! Стрессы, болезни, сложные ситуации? Помогут: спорт, медитации, книги, правильное окружение. Если окружение неправильное, нах такое окружение! Нет денег на спортзал? Интернет в помощь, занимайся дома. Гуляй перед сном по часу. Если стрессы запивать, заедать и что-нибудь ещё "за-", мы вернёмся в пункт про старый резиновый башмак!»
В комментариях к записи подписчики поделились своим мнением насчет современных косметологических процедур и попросили Алену поделиться итогами ее посещения кабинета красоты.
А вы делаете косметологические процедуры?
Фото: instagram