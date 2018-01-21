35-летняя телеведущая призналась, что до сих пор не прибегала к косметологическому вмешательству.

Многочисленные поклонники восхищаются Аленой Водонаевой — будучи адептом здорового образа жизни, в 35 лет телеведущая может похвастаться идеальной фигурой и гладким лицом. Однако в одном из недавних постов она сообщила, что планирует обратиться к косметологам. «Сейчас я твёрдо решила ступить на тропу инъекций и начать увлажнять фейс. Естественно, никаких пока филлеров и другой мракобесии, меняющей лицо от образа молодой женщины до лика милого узбека, но вот биоревитализацию хочу попробовать. Это самое безвредное и безобидное — увлажняющая процедура. Читала, что её лучше делать курсом в 10 раз. Я очень боюсь уколов. Поэтому попробую сделать 5, и, думаю, этого будет достаточно».