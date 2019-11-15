Алена Водонаева недовольна тем, как выглядела летом: «Если еще раз так разжирею — пойду к психологу»
Фотографии, которые опубликовала Алена Водонаева в своем блоге, вызвали смешанные чувства у ее подписчиков. «Долго думала выкладывать ли эти фотки? Это Лос-Анджелес, июль. Это картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное. Жирная жопа, жирные ноги, жирные руки, жирные сиськи. Пусть будут тут эти фотографии. И напоминают о том, как себя нельзя вести», — написала звезда.
«После такого пищевого разврата, который продолжался в Америке больше месяца, я две недели сдувалась до своих нормальных размеров. Никаких секретов, только питание. И вода. Но это дикий стресс для организма и тела — устраивать такую "гармошку". Ненавижу такое», — пожаловалась ведущая.
«Самое парадоксальное то, что в Америке такая фигура считается супер сексуальной. Жирные бабы там в почете. Я типа крутая была со своим багажником размером с семью Кардашьян. Но больше такого не хочется повторять. Даю слово, если еще раз так разжирею — пойду к психологу. Мне кажется это ненормальным и опасным для здоровья», — подытожила она.
Часть фолловеров удивились тому, что красивую женственную фигуру Алена считает верхом неприличия. Другие же полностью согласились с ней.
А как считаете вы?
Фото и видео: instagram
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