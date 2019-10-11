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Альбина Джанабаева похвасталась неувядающей красотой: «Парень подумал, что я лечу по маминому паспорту»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Альбина Джанабаева

Фото: Instagram Альбины Джанабаевой

40-летней Альбине Джанабаевой польстило, что она не выглядит на свой возраст.

«За последние два дня я получила несколько комплиментов. Вот вам самый оригинальный: на пограничном контроле сотрудник глядя в мой паспорт спросил: "сколько вам полных лет"..... я растерялась, если честно, и даже напрягалась. Обычно детей могут спросить, "сколько лет, с кем летишь, как зовут родителей", а тут.... В общем, при моих встречных вопросах выяснилось, что парень просто не поверил, и подумал, что я лечу не по своему паспорту, а видимо по маминому, и что реальность не совпадает с паспортными данными. Вот ведь! Радоваться надо)! И учимся делать комплименты», — написала она.

«Показательный момент! Значит все прекрасно», «Класс!) Обожаю такие комплименты», «Разве это комплемент?», «Что правда то правда дорогая Альбиначка а ведь он не ошибся вы и в правду замечательно и молодо выглядите, вам всегда 25», «Не могу найти подходящих слов что б описать какая вы красивая на каждой новой фотографии», «Вы прекрасны, ну и вам же не 50, а выглядите на 30! О чем вообще речь... До старости еще куча времени! Вы молоды и красивы», «Как мииило! Вы действительно, самая красивая», «Да лицо красивое, возраст выдает взгляд, слишком матерый», «Красивая и обаятельная, выглядите на своей возраст и прекрасно», «Сам себя не похвалишь», «Вы выглядите на ухоженные 40 лет, красивая женщина», «Работа косметологов на высоте», «Альбина, вы красотка!!! И неважно: сколько лет в паспорте», — обсуждают подписчики.

Фото и видео: instagram

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