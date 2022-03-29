Актриса сериала «Ранетки» стала жертвой косметолога: «Меня изуродовали»

Известная актриса обратилась к столичному косметологу в декабре прошлого года. Она доверилась рекламе и сертификатам мастера. «Я хотела сделать подтяжку лица с помощью нитей. Когда процедура закончилась, я попросила отдать мне наклейки с индивидуальными кодами с упаковок, чтобы убедиться в подлинности. Но специалист ответила мне, что упаковки уже утилизировали. Тогда я пошла к администратору. Через какое-то время мне все-таки принесли коробочки, но они оказались совсем от других нитей. Объяснить, почему мне установили не то, о чем мы договаривались, никто не смог», — вспоминает звезда.

Последствия сомнительной процедуры быстро дали о себе знать. Отек под глазами после подтяжки не проходил, и стали появляться шишки. Актриса пошла в салон, где ей оказали услугу, но ей отказали в помощи.

Девушка обратилась в полицию. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, сообщает «Комсомольская правда». Из-за проблем с лицом артистке пришлось отменить запланированные встречи и съемки. Шишки под глазами так и не прошли, и началось воспаление. Звезде провели операцию по удалению нитей, одну из которых так и не удалось достать даже хирургам.

Актриса все еще ждет справедливого наказания для горе-косметолога: «Она у меня забрала работу, кастинги, праздники. Меня не просто обманули, меня изуродовали». Она уже обратилась к адвокату для решения вопроса в судебном порядке.