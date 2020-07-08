Актриса показала свое тело с целлюлитом и лишним весом без прикрас — поклонники оценили ее смелость

«Почему мы не можем принять себя такими, какие мы есть? Почему нам так стыдно за свое тело? Мы ведь тратим часы, дни и месяцы нашей жизни, думая, как избавиться от мнимых недостатков. Мы, женщины, могли бы найти лекарство от рака, если бы вложили в это дело ту же мощь мозга, какую вкладываем в борьбу с целлюлитом и несовершенствами», – написала она, добавив, что и сама потратила уйму энергии на то, чтобы беспокоиться о своих бедрах.

Ее откровенный пост не оставил равнодушными многочисленных подписчиков, которые были восхищены смелостью Нади, о чем и поспешили ей сообщить. Одна женщина написала, что плачет от того, что благодаря этим снимкам начала чувствовать себя нормально», «Это просто невероятно», «Ты вдохновила меня. Я поняла, что мой размер и то, как я выгляжу – это все у меня в голове, но это не должно определять мою жизнь и мешать мне получать удовольствие от нее», «Ты восхитительна! Обожаю тебя, Надя», «По правде говоря, первое, что я заметила, это твое сияющее лицо, а вовсе не целлюлит. Конечно, многие из нас испытывают разочарование, глядя на себя в зеркало, но кого, кроме нас, волнует то, как мы выглядим? Спасибо, Надя» – написали они.