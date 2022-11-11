Актриса Наталия Антонова показала, как сделать свои ножки стройными
Звезда кино и сериалов Наталия Антонова часто делится секретами стройности. Поклонники отмечают, что 48-летняя актриса прекрасно выглядит и может дать фору молодым коллегам.
На днях знаменитость продемонстрировала комплекс упражнений, которые помогут сделать ножки стройными. Она опубликовала ролик в личном микроблоге. Женщина пояснила, что тренироваться необходимо регулярно.
«Сегодня тренируем внутреннюю поверхность бедра. 20 повторений, четыре подхода. Ноги ровные, а носки на себя. Когда сгибаете ноги в коленях, попробуйте успеть потянуться мысочками к полу и почувствуете свой пресс», - написала звезда.
Подписчики поддержали артистку и попросили снимать видео чаще. Тогда она поделилась еще одним секретом красоты.
«По вашим многочисленным просьбам. Очень классное упражнение для красоты. Не ног, а чуть выше. Укрепить, подтянуть, уменьшить», - высказалась Наталия.
Многие фанаты с трудом верят в то, что Антонова – многодетная мама. Она признавалась, что во время третьей беременности поправилась на 30 килограммов. Но не стала худеть и планировала даже завершить карьеру. По ее словам, супруг тогда буквально заставил ее вернуться к привычному весу и продолжать сниматься. Сейчас она благодарна ему за то, что он мотивировал ее и убедил взять себя в руки.