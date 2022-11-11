Актриса Наталия Антонова показала, как сделать свои ножки стройными

Звезда кино и сериалов Наталия Антонова часто делится секретами стройности. Поклонники отмечают, что 48-летняя актриса прекрасно выглядит и может дать фору молодым коллегам.

На днях знаменитость продемонстрировала комплекс упражнений, которые помогут сделать ножки стройными. Она опубликовала ролик в личном микроблоге. Женщина пояснила, что тренироваться необходимо регулярно.