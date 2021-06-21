Актриса Голди Хоун поделилась своими секретами сохранения красоты
Как сообщает издание Women's Health, Голди Хоун придерживается нескольких секретов, чтобы сохранить свою красоту. Знаменитость следует так называемому комплексному подходу, то есть следит за многими аспектами: одновременно правильно питается, занимается спортом и пользуется косметическими средствами и прочее.
Голди предпочитает в качестве ухода за лицом использовать натуральные маски, к примеру, из кокосового масла или лимона. «Чем старше ты становишься, тем суше твоя кожа. Поэтому я проглатываю две столовые ложки оливкового масла перед сном и массирую лицо», — добавила актриса.
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Фото: Globallook
Касаемо питания, подход к еде у Хоун легок и прост. Звезда не придерживается определенных правил, по ее словам, она ест то, что чувствует, при этом не позволяет себе переедать и не мешает много еды в одном приеме пищи. Кроме того, она обожает зеленый смузи.
Каждый день Голди проводит активно и дело не в изнуряющих тренировках: «Я не нагружаю свое сердце тяжелыми упражнениями, не потею и все такое». Она предпочитает постоянное движение: быстрый шаг, бег, йогу и долго не сидит на месте.
Также актриса постоянно работает над своим сознанием, ежедневно произносит различные аффирмации (позитивное утверждение) и, по словам героини материала, остается внимательной к своему телу и разуму.
Фото: Globallook
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