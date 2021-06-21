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Актриса Голди Хоун поделилась своими секретами сохранения красоты

Известной американской актрисе Голди Хоун сейчас 75 лет и в это трудно поверить, потому что звезда хорошо выглядит и обладает подтянутой фигурой. Голди всегда придерживалась здорового питания и вела активный образ жизни. Раскрывая свой секрет красоты, знаменитость открыто заявляет, что прекрасное приходит изнутри, поэтому правильная еда и движение каждый день считаются ключевыми моментами на пути к шикарной внешности.
Голди Хоун

Как сообщает издание Women's Health, Голди Хоун придерживается нескольких секретов, чтобы сохранить свою красоту. Знаменитость следует так называемому комплексному подходу, то есть следит за многими аспектами: одновременно правильно питается, занимается спортом и пользуется косметическими средствами и прочее.

Голди предпочитает в качестве ухода за лицом использовать натуральные маски, к примеру, из кокосового масла или лимона. «Чем старше ты становишься, тем суше твоя кожа. Поэтому я проглатываю две столовые ложки оливкового масла перед сном и массирую лицо», — добавила актриса.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Голди Хоун, 4 мая

Фото: Globallook

Касаемо питания, подход к еде у Хоун легок и прост. Звезда не придерживается определенных правил, по ее словам, она ест то, что чувствует, при этом не позволяет себе переедать и не мешает много еды в одном приеме пищи. Кроме того, она обожает зеленый смузи.

Каждый день Голди проводит активно и дело не в изнуряющих тренировках: «Я не нагружаю свое сердце тяжелыми упражнениями, не потею и все такое». Она предпочитает постоянное движение: быстрый шаг, бег, йогу и долго не сидит на месте.

Также актриса постоянно работает над своим сознанием, ежедневно произносит различные аффирмации (позитивное утверждение) и, по словам героини материала, остается внимательной к своему телу и разуму.

Фото: Globallook

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