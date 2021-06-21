Актриса Голди Хоун поделилась своими секретами сохранения красоты

Касаемо питания, подход к еде у Хоун легок и прост. Звезда не придерживается определенных правил, по ее словам, она ест то, что чувствует, при этом не позволяет себе переедать и не мешает много еды в одном приеме пищи. Кроме того, она обожает зеленый смузи.

Каждый день Голди проводит активно и дело не в изнуряющих тренировках: «Я не нагружаю свое сердце тяжелыми упражнениями, не потею и все такое». Она предпочитает постоянное движение: быстрый шаг, бег, йогу и долго не сидит на месте.

Также актриса постоянно работает над своим сознанием, ежедневно произносит различные аффирмации (позитивное утверждение) и, по словам героини материала, остается внимательной к своему телу и разуму.