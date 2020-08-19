Актриса Эшли Тисдейл объяснила, почему решила избавиться от имплантов в груди

Эксперты считают, что все проблемы со здоровьем у Эшли появились из-за так называемой болезни грудного импланта – до сих пор не признанного медицинским сообществом заболевания, но от которого страдает множество женщин. Его симптомами считаются онемение конечностей и покалывание в них, боль в суставах и мышцах, выпадение волос, когнитивные проблемы, сухость в глазах и помутнение зрения, хроническая усталость, боль в бюсте, сыпь или крапивница, чувствительность ЖКТ и гриппоподобные признаки, а также затрудненное дыхание. «Женщины жаловались на проблемы с имплантами с 90-х годов, но только с появлением социальных сетей о проблеме стало широко известно», – сказала Диана Цукерман, доктор философии, президент Национального центра исследований в области здравоохранения, Фонда профилактики и лечения рака, в комментарии изданию Women’s Health.

Фото: Instagram ashleytisdale

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!