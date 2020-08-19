Актриса Эшли Тисдейл объяснила, почему решила избавиться от имплантов в груди
О своем решении Эшли Тисдейл сообщила поклонникам в своем Instagram-аккаунте. В посте, который звезда назвала, пожалуй, одним из самых личных, она написала: «Как вы знаете, несколько лет назад я сделала увеличивающую маммопластику. До операции я постоянно чувствовала, что мое тело несовершенно. Мне казалось, что это изменение заставить меня ощущать себя более цельной и уверенной в себе. И в течение короткого периода времени так и было. Но постепенно у меня начали появляться проблемы со здоровьем, сначала незначительные, потом все более серьезные: чувствительность к пище, сбои в работе кишечника и многое другое. Постепенно я пришла к выводу, что виноваты в этом мои импланты, потому я решила избавиться от них и осуществила этот план зимой, до того как началась пандемия».
Свое признание Тисдейл сопроводила фотографией, на которой она лежит на пляже в бикини, подставляя лицо и тело солнечным лучам. По ее словам, снимок сделан всего через 2 месяца после того как она перенесла операцию. Актриса признается, что теперь она наконец-то счастлива и радуется тому, что может быть собой. «Это было путешествие к самопознанию и принятию себя. Не могу сказать, что горжусь тем выбором, который я сделала в прошлом, когда решила увеличить грудь, но я и не жалею об этом, потому что привел меня к тому, кто я есть сегодня. Люблю вас всех!» – пояснила она.
Эксперты считают, что все проблемы со здоровьем у Эшли появились из-за так называемой болезни грудного импланта – до сих пор не признанного медицинским сообществом заболевания, но от которого страдает множество женщин. Его симптомами считаются онемение конечностей и покалывание в них, боль в суставах и мышцах, выпадение волос, когнитивные проблемы, сухость в глазах и помутнение зрения, хроническая усталость, боль в бюсте, сыпь или крапивница, чувствительность ЖКТ и гриппоподобные признаки, а также затрудненное дыхание. «Женщины жаловались на проблемы с имплантами с 90-х годов, но только с появлением социальных сетей о проблеме стало широко известно», – сказала Диана Цукерман, доктор философии, президент Национального центра исследований в области здравоохранения, Фонда профилактики и лечения рака, в комментарии изданию Women’s Health.
Фото: Instagram ashleytisdale
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