Дарья Повереннова поделилась эффективным способом борьбы с лишним весом

На своей страничке в социальной сети Instagram звезда опубликовала снимок, на котором она позирует в прозрачной юбке, демонстрируя свои бесконечно длинные ноги. Под фотографией актриса ответила всем комментаторам, которые заявили, что ей не мешало бы поправиться.
«Покажите мне хоть одного человека, которому комфортно с лишним весом! Больше 52 кг для меня –это лишний вес!» – отметила Дарья.
«Сразу и бегается тяжелее, и больше времени размышляешь, что надеть из «нечего носить», чтобы заранее не расстраиваться, что джинсы сидят плотнее, чем надо, а при ходьбе появляются эти ненавистные треугольники в области бедра! – добавила актриса. – И мне плевать, что по нормам у меня минус индекс массы/роста! Мне так хорошо и комфортно!»
По признанию Поверенновой, она всегда была склонна к лишнему весу, чему доказательство фотографии в 16-летнем возрасте, которые пока страшно показывать. Генетический тест также доказал, что звезде легче удерживать текущий вес, чем сбрасывать лишние килограммы, потому уже много лет она придерживается простого рецепта стройности.
Как отметила актриса, она ежедневно пробегает 4 километра и приучила себя есть маленькими порциями, но при этом не придерживается жестких ограничений в рационе. Дополнительным стимулом сохранить стройную фигуру, по шуточному признанию Дарьи, является жадность: «Вещи могу носить больше 10 лет, и мне приятно, что с возрастом я из них не вырастаю!» Также еще в 2012 году она избавилась от вредной привычки – бросила курить.
Текст: Наталья Диамоника
Фото: Instagram
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