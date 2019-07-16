Дарья Повереннова поделилась эффективным способом борьбы с лишним весом

Как отметила актриса, она ежедневно пробегает 4 километра и приучила себя есть маленькими порциями, но при этом не придерживается жестких ограничений в рационе. Дополнительным стимулом сохранить стройную фигуру, по шуточному признанию Дарьи, является жадность: «Вещи могу носить больше 10 лет, и мне приятно, что с возрастом я из них не вырастаю!» Также еще в 2012 году она избавилась от вредной привычки – бросила курить.

Текст: Наталья Диамоника

Фото: Instagram

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