Айза Анохина впервые показала округлившуюся после пластической операции попу
«Это моя давняя мечта, я так долго переживала из-за этого и наконец решила исправить недостатки моего тела! Да, у меня действительно есть проблемы, которые не дают мне спокойно спать. Я считаю, что если есть возможность, то их нужно исправлять», - заявила тогда Айза.
Вероятно, после проведенных операций прошло достаточно времени, ведь модель уже во всю демонстрирует свою преображенную фигуру. Так, на своей странице в Instagram Анохина опубликовала снимок, на котором во всей красе продемонстрировала округлившиеся ягодицы.
«Теперь на пляже все смотрят на меня, так неудобно и непривычно, но я начинаю привыкать», - подписала звезда.
В комментариях к фото появилась масса негативных комментариев, в которых многие пользователи Сети обвинили Анохину в том, что она пропагандирует пластические операции. Из-за этого ей пришлось опубликовать следом новый кадр и ответить негодующим подписчикам.
«Без паники)) попа не такая большая))) я не мастер интимных поз для фотосессий) изогнулась как могла) и своя попа у меня никогда маленькой не была) всегда была мясистой)) Найду фото и скину вам, какую я накачала до беременности Элвисом! А после, она повисла и я не пропагандирую пластику! Я за спорт! Но сделала то что хотела, понимаете!? Я никому не говорила "делайте!") к счастью это очень дорого и болезненно повторить сложно будет))) а попа у меня кайф стала) и не надо Ее обзывать!)) она же вас не обзывает) и если бы я, как и тысячи других девочек, сделала операцию и молчала бы, то вы бы хвалили меня, за то какая спортсменка)) и кстати, надо было соврать, а то я снова со своей, нахер никому ненужной честностью. пс: и да, отписывайтесь все кто читал меня, только за мою внешность, мне такие ни в жизни ни в Инстаграм не нужны. Я поверхностных людей на дух не перевариваю и не дружу за обложку. Пс: фотошоп ног? Типа ляшки худые а колени нет? Потому что ещё отек! Что ещё?», - заключила она.
Фото: instagram.com