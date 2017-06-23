В конце мая Айза Анохина решила избавиться от проблемных зон на теле и сделала сразу три пластические операции: липосакцию рук и живота, а также увеличение ягодиц.

«Это моя давняя мечта, я так долго переживала из-за этого и наконец решила исправить недостатки моего тела! Да, у меня действительно есть проблемы, которые не дают мне спокойно спать. Я считаю, что если есть возможность, то их нужно исправлять», - заявила тогда Айза. Вероятно, после проведенных операций прошло достаточно времени, ведь модель уже во всю демонстрирует свою преображенную фигуру. Так, на своей странице в Instagram Анохина опубликовала снимок, на котором во всей красе продемонстрировала округлившиеся ягодицы.

«Теперь на пляже все смотрят на меня, так неудобно и непривычно, но я начинаю привыкать», - подписала звезда. В комментариях к фото появилась масса негативных комментариев, в которых многие пользователи Сети обвинили Анохину в том, что она пропагандирует пластические операции. Из-за этого ей пришлось опубликовать следом новый кадр и ответить негодующим подписчикам.

Публикация от A I Z A A N O H I N A (@aizalovesam) Июн 23 2017 в 1:06 PDT