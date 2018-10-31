Айза Анохина откровенно рассказала о своих пластических операциях — даже о неудачной

Экс-супруга рэпера Гуфа Айза Анохина, также ставшая хип-хоп-певицей, не скрывает, что не раз прибегала к услугам пластического хирурга, чтобы прийти в форму после рождения детей. Но об одной из операций молодая мама все же пожалела, едва успев ее сделать.

«После того, как родила Сэма (старшего сына от Гуфа, — прим. ред.), я сделала себе грудь и пожалела об этом, как только вышла из-под наркоза. У меня оказалась аллергия на силикон. Я все вытащила, теперь у меня своя грудь», — заявила знаменитость в интервью порталу The Flow.