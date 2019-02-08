Постройневшая Аглая Тарасова продемонстрировала бесконечные ноги на новой фотографии

Аглая Тарасова — не из тех, кто ежедневно постит обработанные в фейстьюнсе фотографии с идеальной фигурой, лицом, губами и прочими частями тела и лица. Однако новая фотография актрисы восхитила многих подписчиков ее блога.

«В освещении лунном мутненьком, Проникающем сквозь окно, Небольшим орбитальным спутником Бог снимает про нас кино. Из Его кружевного вымысла Получился сплошной макабр. Я такая большая выросла, Что едва помещаюсь в кадр», — процитировала она стихи современной поэтессы Веры Полозковой.