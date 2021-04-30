Агата Муцениеце стала лицом проекта «Преображение на миллион»
Спикером и лицом совместного проекта Max Factor и «Л’Этуаль» выступила популярная актриса театра и кино, телеведущая Агата Муциниеце. «Очень важно себя любить, каждый день за что-то себя хвалить и ни в коем случае не заниматься самобичеванием, если у вас что-то не получилось, ведь любой путь к успеху всегда состоит из ошибок», – комментирует звезда.
Суть акции заключается в том, чтобы все желающие до 23 мая 2021 года приобрели в одном из супермаркетов сети «Л’Этуаль» или на их официальном сайте новое тональное средство Max Factor Miracle Second Skin, сохранили оригинал чека, подтверждающий покупку продукции, а затем в аккаунте магазинов в соцсети Instagram прокомментировали пост, в котором необходимо рассказать о своем преображении мечты.
Победитель проекта получит возможность осуществить преображение на сумму 1 миллион рублей — воплотить мечту в жизнь поможет команда экспертов бренда декоративной косметики.
Фото: архив пресс-служб
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