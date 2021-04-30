Агата Муцениеце стала лицом проекта «Преображение на миллион»

Суть акции заключается в том, чтобы все желающие до 23 мая 2021 года приобрели в одном из супермаркетов сети «Л’Этуаль» или на их официальном сайте новое тональное средство Max Factor Miracle Second Skin, сохранили оригинал чека, подтверждающий покупку продукции, а затем в аккаунте магазинов в соцсети Instagram прокомментировали пост, в котором необходимо рассказать о своем преображении мечты.

Победитель проекта получит возможность осуществить преображение на сумму 1 миллион рублей — воплотить мечту в жизнь поможет команда экспертов бренда декоративной косметики.