«Афродита из пены морской»: 60-летняя Елена Кондулайнен позирует практически голой на пляже

На днях Елена Кондулайнен отправилась в отпуск на остров Крит. Блондинка, гордо носящая звание первого секс-символа советского кино, и сегодня в прекрасной форме, что и доказала очень горячей фотосессией на берегу моря.
На снимках, появившихся в Сети, Елена позирует у линии прибоя, полностью повторяя позу Афродиты на известной картине Боттичелли. При этом из одежды на актрисе — лишь микроскопические золотистые (и полупрозрачные!) трусики.
Одной фотосессией дело не ограничилось: на Крите Кондулайнен решила снять видеоклип на свою новую песню «Я молода и красива». Актриса и певица станцевала соблазнительный восточный танец на пляже. Каким в итоге будет ее клип, Елена пока не рассказывает и только делится в соцсетях короткими видеороликами со съемок.
Фото: Vk.com