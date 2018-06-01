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«Афродита из пены морской»: 60-летняя Елена Кондулайнен позирует практически голой на пляже

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я выбрал вместо рекламы.
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Советская и российская актриса Елена Кондулайнен решила пойти по стопам своей более молодой коллеги по шоу-бизнесу Анастасии Волочковой.

На днях Елена Кондулайнен отправилась в отпуск на остров Крит. Блондинка, гордо носящая звание первого секс-символа советского кино, и сегодня в прекрасной форме, что и доказала очень горячей фотосессией на берегу моря.

На снимках, появившихся в Сети, Елена позирует у линии прибоя, полностью повторяя позу Афродиты на известной картине Боттичелли. При этом из одежды на актрисе — лишь микроскопические золотистые (и полупрозрачные!) трусики.

Одной фотосессией дело не ограничилось: на Крите Кондулайнен решила снять видеоклип на свою новую песню «Я молода и красива». Актриса и певица станцевала соблазнительный восточный танец на пляже. Каким в итоге будет ее клип, Елена пока не рассказывает и только делится в соцсетях короткими видеороликами со съемок.

Фото: Vk.com

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