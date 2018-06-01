«Афродита из пены морской»: 60-летняя Елена Кондулайнен позирует практически голой на пляже

На днях Елена Кондулайнен отправилась в отпуск на остров Крит. Блондинка, гордо носящая звание первого секс-символа советского кино, и сегодня в прекрасной форме, что и доказала очень горячей фотосессией на берегу моря.

На снимках, появившихся в Сети, Елена позирует у линии прибоя, полностью повторяя позу Афродиты на известной картине Боттичелли. При этом из одежды на актрисе — лишь микроскопические золотистые (и полупрозрачные!) трусики.