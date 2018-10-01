Аделина Сотникова дала фору Анастасии Волочковой снимком из бани

Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова порадовала подписчиков свежим фото, сделанным в стиле Анастасии Волочковой. Нет, речь идет не о фирменных шпагатах балерины, а о ее любви к фото из бани. На снимке фигуристка и ее подруга, одетые в леопардовые закрытые купальники, сидят в бочке с горячей водой и держат в руках еловые веники.
«Чистый кайф! а вы любите париться?) мне вот сегодня нужно было расслабить свои мышцы) ВОССТАНОВЛЕНИЕ», — так подписала снимок спортсменка (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Пользователи оценили прекрасные формы девушек, заметив, что этот кадр даст фору снимкам самой Волочковой — настолько эффектно Аделина и ее подруга получились на фото. Пользователи засыпали красавиц комплиментами. «Чаровницы!», «Массажисты, наверное, в очереди стоят!», «Роскошные девушки!». Примечательно, что юная фигуристка чувствует себя гораздо более взрослой, чем на самом деле. «Словно мне лет на 30 старше. Даже мама порой удивляется моей мудрости. Наверное, жизнь чему-то уже научила», — цитирует Аделину портал Russia Today.
Фото и видео: Instagram