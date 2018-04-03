Абсолютно голую Екатерину Варнаву сравнили с моделью Victoria's Secret

За сутки пост набрал почти 160 тысяч «лайков».

«Фигурка просто зачет», «Модели Виктории сикрет,отдыхают в сторонке,по сравнению с Вами», «Очень красиво», «Незаканчиваемые ноги», «Гладкое, блестящее, гибкое, потрясающее тело, где берете? Почем? ))) хочу такое!!!», «Вот это грива!!! Шикарная женщина в целом и ноги в отдельности», «Нереально офигительное фото», «О Боги это Афродита во плоти», «Как пантера, очень красиво», «Истинная львица», «Первое что пришло в голову... такая первобытная красота. Фотографу респект. Папе с мамой спасибо за красотку», «Катька блин!!! Бесишь!! Худая и красивая!!!....это первое, что пришло в голову при виде этой абалденной фотографии!!! И я как то сразу прямо физически свои лишние киллограммы почувствовала, прям чую как бока и ж...такая тяжелая-тяжелая», — обсуждают фолловеры.

Фото: instagram