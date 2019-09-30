«А ноги какие красивые... все три»: в Сети высмеяли горячее фото Алены Водонаевой

«Красотка», «Какая же вы раскошная», «Вау вау шикарная», «Ногиииии....огонь! Умереть не встать», — пишут восхищенные подписчики.

«Алена, а что это у вас на первом фото? Третья нога?», «3 ноги — сильно», «На первом фото прифотошопили ногу со второго фото , там край платья по другому выглядит сборками , а на первом фото видно как нога от самого таза прифотошоплена к платью», «Увольте фотошопера», «Почему у Вас на первом фото три ноги?», «А ноги какие красивые 😌 все три», «Красоты много не бывает», — потешаются хейтеры.