90-е возвращаются: тени до бровей и подводка губ как у Памелы Андерсон снова в моде
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: eastnews
Все оттенки синего на глазах, глянцевые губы с заметно затемненной подводкой — это свежие снимки с Недели моды в Нью-Йорке. Юлия Рада делится своими ощущениями с The Blueprint: «У меня самой флешбэки из детства — так и вижу, как моя двоюродная сестра, собираясь на дискотеку, обводит губы темным карандашом. А я думаю о том, что, когда вырасту, буду делать так же. Все так и вышло».
Чтобы создать такой макияж, необходимо выбрать правильный карандаш. Он не должен царапать вашу кожу и оставлять болезненных ощущений на губах. Предпочтение стоит отдать продукту со средней плотностью. Слишком мягкий грифель даст не четкую линию, а растекшийся эффект. Можно поискать среди восковых карандашей, потому что они обладают достаточной плотностью, комфортным нанесением и легко тушуются.
После выбора продукта переходим к цвету. В 90-х этот макияж исполняли в бордовых и коричневых оттенках. Но важно следить за подтоном, потому что холодный идет всем, а рыжеватый может создать квазимоду.
За коричневый цвет с серым подтоном голосует и Юлия Точилова: «Такой контур выглядит круто и работает тонко — не так сильно бросается в глаза». То же самое относится к бордовым оттенкам — если не уверены в навыках сочетания цвета, проще взять темно-вишневый, нежели кирпичный. Он же лучше подойдет для повседневного макияжа.
Фото: eastnews