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90-е возвращаются: тени до бровей и подводка губ как у Памелы Андерсон снова в моде

Мода циклична, и бьюти-тренды не исключение. Мы уже рассказывали про прически из 90-х, которые снова набирают популярность, и про ногти-желе, которые все чаще просят сделать в ногтевых салонах. На этот раз у нас на повестке дня макияж. И макияж не обычный, а прямиком с подиумов Нью-Йорка. Кстати, возможно, для этого макияжа вам понадобится и малиновый пиджак.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Показ. Неделя моды в Нью-Йорке

Фото: eastnews

Все оттенки синего на глазах, глянцевые губы с заметно затемненной подводкой — это свежие снимки с Недели моды в Нью-Йорке. Юлия Рада делится своими ощущениями с The Blueprint: «У меня самой флешбэки из детства — так и вижу, как моя двоюродная сестра, собираясь на дискотеку, обводит губы темным карандашом. А я думаю о том, что, когда вырасту, буду делать так же. Все так и вышло».

Чтобы создать такой макияж, необходимо выбрать правильный карандаш. Он не должен царапать вашу кожу и оставлять болезненных ощущений на губах. Предпочтение стоит отдать продукту со средней плотностью. Слишком мягкий грифель даст не четкую линию, а растекшийся эффект. Можно поискать среди восковых карандашей, потому что они обладают достаточной плотностью, комфортным нанесением и легко тушуются.

После выбора продукта переходим к цвету. В 90-х этот макияж исполняли в бордовых и коричневых оттенках. Но важно следить за подтоном, потому что холодный идет всем, а рыжеватый может создать квазимоду.

За коричневый цвет с серым подтоном голосует и Юлия Точилова: «Такой контур выглядит круто и работает тонко — не так сильно бросается в глаза». То же самое относится к бордовым оттенкам — если не уверены в навыках сочетания цвета, проще взять темно-вишневый, нежели кирпичный. Он же лучше подойдет для повседневного макияжа.

Фото: eastnews

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