90-е возвращаются: тени до бровей и подводка губ как у Памелы Андерсон снова в моде

Все оттенки синего на глазах, глянцевые губы с заметно затемненной подводкой — это свежие снимки с Недели моды в Нью-Йорке. Юлия Рада делится своими ощущениями с The Blueprint: «У меня самой флешбэки из детства — так и вижу, как моя двоюродная сестра, собираясь на дискотеку, обводит губы темным карандашом. А я думаю о том, что, когда вырасту, буду делать так же. Все так и вышло».

Чтобы создать такой макияж, необходимо выбрать правильный карандаш. Он не должен царапать вашу кожу и оставлять болезненных ощущений на губах. Предпочтение стоит отдать продукту со средней плотностью. Слишком мягкий грифель даст не четкую линию, а растекшийся эффект. Можно поискать среди восковых карандашей, потому что они обладают достаточной плотностью, комфортным нанесением и легко тушуются.